Biographie

Le twist est une danse populaire aux Etats-Unis au début des années 60. Dérivée du rock'n'roll, elle en est un versant assagi. Obscur chanteur, Chubby Checker accède à la notoriété avec « The Twist » (1960) et « Pony Time » (1961), tous deux n° 1 aux Etats-Unis et tubes internationaux. Alors que « Let's Twist Again » (1961) reste son titre le plus connu, il quitte les hit-parades dès 1965. La suite de sa carrière est du domaine de l'anecdotique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018