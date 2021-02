Biographie

Charles Samuel « Chuck » Loeb est né à Nyack, dans l'État de New York, le 7 juillet 1955. Guitariste depuis l'âge de onze ans, l'enfant amateur de rock passe au jazz et étudie au Berklee College of Music de Boston avant de commencer une longue carrière d'accompagnateur, producteur et soliste. Membre des groupes Steps Ahead (1985-1992), Fantasy Band (1993-1997), Metro (1994) et Fourplay (2010-2017), il enregistre pour son compte une vingtaine d'albums parus entre 1989 et 2016 sous les labels Pony Canyon, DMP, Heads Up et Shanachie, dont The Moon, the Stars and the Setting Sun (1998), In a Heartbeat (2001), eBop (2003), Presence (2007), Jazz Funk Soul et More Serious Business (avec Jeff Lorber et Everette Harp), Bridges (2015, avec Eric Marienthal) et Unspoken (2016). Le 31 juillet 2017, il décède d'un cancer à l'âge de 61 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017