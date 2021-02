Biographie

Creusant le sillon d'une pop moderne, empruntant autant à la new wave des 80's qu'à l'électronique actuelle, Chvrches a su développer une musique personnelle, dansante et mélodique. Formé par les Ecossais Lauren Mayberry, Iain Cook et Martin Cook en 2011, Chvrches connaît le succès dès la parution des premiers titres Lies et The Mother We Share. Profitant de l'engouement, le groupe poursuit avec plusieurs EP, Recover et Lies, qui donne matière aux débuts scéniques du groupe. Des premières parties de Depeche Mode termineront de faire monter l'excitation parmi les fans et la presse musicale.En 2013, le moment est venu de publier un premier long format: The Bones Of What You Believe. Le succès est à la hauteur des attentes et fait de Chvrches l'un des fers de lance de l'électro pop, très en vogue auprès du public. La modernité du son du groupe leur permet de figurer en bonne place dans les charts européens mais également américains et japonais. Un succès mondiale de bon augure pour la suite de la carrière de Chvrches... © NG/Qobuz