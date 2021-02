Biographie

Collectif dream pop texan formé en 2008 autour de Greg Gonzalez, Cigarettes After Sex livre le résultat de ses premières expérimentations sur l'inaugural maxi I. en 2012. Relocalisé à Brooklyn, Gonzalez continue de mener le projet avec l'aide d'un panel changeant de collaborateurs et sème au fil des mois un chapelet de singles et de maxis portés par des vidéos dont le succès sur YouTube ne cesse de grandir. Près de dix ans après ses premiers pas, Cigarettes After Sex livre enfin son premier album éponyme en 2017, notamment porté par le titre "K". En 2018, c'est au tour des singles "Crush" et "Neon Moon" de voir le jour. © TiVo