Biographie

Digne successeur de Aerosmith, Cinderella fait aussi partie de la vague glam metal. Apparu en 1983, le groupe de Philadelphie (Pennsylvanie) bénéficie à plein de l'effet MTV et se retrouve au sommet dès son album Night Songs, triple album de platine. Long Cold Winter en 1988 est tout aussi performant et étend la suprématie de Cinderella au monde entier. Son album phare Heartbreak Station en 1990 correspond malheureusement à une baisse de popularité de Cinderella. Reporté à cause de problèmes de voix du chanteur et leader Tom Keifer, Still Climbing est en 1994 le dernier album studio de Cinderella. Ce qui ne signifie pas pour autant la fin du groupe loin de là. Cinderella continue à tourner et sort régulièrement des enregistrements publics dont Live at the Mohegan Sun en 2009 est le meilleur exemple. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015