Biographie

Née à Saint-Tite, Cindy Bédard passe toute sa jeunesse dans son petit village country. C’est en 2005 qu’elle commence à flirter plus sérieusement avec le monde de la musique en participant à de nombreux concours, dont le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, Jeunes Talents Expo-Québec et Secondaire en spectacle. Elle se produit également sur diverses scènes – Festival international de la chanson de Granby, Festival d’été de Québec, Francofolies de Montréal et FestiVoix de Trois-Rivières, en première partie de Patrick Norman. Elle remporte plusieurs prix, dont celui de la chanson primée SOCAN lors du concours Étoiles Galaxie et le prix Révélation de l’année au Festival country de Saint-Quentin. Tout en travaillant en récréologie pour gagner son pain, Cindy continue de composer des chansons et, en 2013, elle lance un premier EP homonyme de cinq chansons. Ce mini-album country-folk attire l’attention de la maison Audiogram, qui lui propose un contrat de disque, permettant ainsi à Cindy de réaliser un rêve d’enfance : devenir une artiste Audiogram! En 2014, avec sa guitare et son harmonica, elle fait paraître Fille du vent, réalisé par Éloi Painchaud, ses mélodies rappelant les « runs de truck » avec son père et la simplicité des balades en forêt. L’album obtient une nomination au Gala de l’ADISQ de 2014 dans la catégorie Album country de l’année. Cindy revient à l’automne 2016 avec Cœur sédentaire, réalisé par Marc Gendron et Stéphane Papillon. Le disque, qui regroupe 10 chansons de pur country, est lancé dans le cadre du Festival Western de St-Tite. L’artiste est sacrée Interprète féminine de l’année lors du Gala Country 2016, un événement réunissant les plus grands de la scène country, en plus d’être nommée dans la catégorie Spectacle de l’année. Elle remporte le titre d’auteure-compositrice de l’année suivante. Cindy prend ensuite la route avec ses musiciens pour présenter ses nouvelles chansons. Elle a également l’honneur d’assurer les premières parties de son mentor et ami Paul Daraîche et de participer à ses spectacles comme guitariste et choriste. Une expérience marquante pour l’artiste, qui s’est notamment produite avec lui sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre des FrancoFolies. En parallèle, l’auteure-compositrice puise dans ses expériences personnelles, dont la naissance de son fils et une douloureuse rupture, pour composer de nouvelles chansons. En mars 2019, elle participe à une résidence de création à la Maison SOCAN de Nashville, Mecque de la musique country. Daniel Bélanger, Paul Daraîche, Luc De Larochellière, Andrea Lindsay et Éloi Painchaud lui offrent également des chansons écrites pour elle. Le nouvel album, intitulé Après l’orage, est réalisé par les vétérans Rick Haworth et Rob Heaney, avec qui Cindy établit une belle complicité. La parution de l’album en mars 2020 est suivie d’une série de spectacles présentés à travers la province. Cindy participe par ailleurs avec Luce Dufault et Laurence Jalbert à la tournée Women, un projet de Brigitte Boisjoli qui rend hommage aux icônes féminines du country américain, dont Loretta Lynn, Patsy Cline et Tammy Wynette.