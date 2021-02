Biographie

Le Cirque du Soleil a révolutionné les arts du cirque, délaissant l'approche traditionnelle des numéros sous chapiteau au profit de spectacles à la mise en scène élaborée appuyée par un effort particulier sur les costumes et des créations musicales originales. Fondée au Québec en 1984 par Guy Laliberté et Daniel Gauthier, la troupe originelle se compose d'artistes de rue et se concentre sur les performances humaines, des funambules aux jongleurs en passant par les cracheurs de feu, et évinçant toute participation animale. La troupe se constitue rapidement un public fidèle au Canada puis en Amérique du Nord et passe du petit groupe d'artistes itinérants à une organisation forte de 1500 employés dans le monde avant la fin du millénaire. La quasi totalité de leurs spectacles s'est vue accompagnée de la sortie d'une bande originale sur disque. © Jason Ankeny /TiVo