Biographie

Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l'humilité de ses interprétations. Habituée de prestigieux festivals en France, tels que les Festival de la Roque d'Anthéron, Pianoaux Jacobins, Lille Piano Festival, Festival de Radio France Montpellier, elle est aussi présente sur les scènes internationales (Wigmore Hall à Londres, Kennedy Center à New York, Japon, Brésil, Allemagne). Elle se produit aussi en soliste avec d'importantes formations symphoniques comme les orchestres de Paris, Philharmonique de Radio France, Strasbourg, Toulouse, Prague, Québec, Japon...Entrée à l'âge de quatorze ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Claire Désert obtient un Premier Prix à l'unanimité du jury dans la classe de piano de Vensislav Yankoff ainsi qu'un Premier Prix de musique de chambre dans la classe de Jean Hubeau. Elleest ensuite admise en cycle de perfectionnement dans ces deux disciplines (classe de musique de chambre de Roland Pidoux). Elle est remarquée par le pianiste et pédagogue Evgeny Malinin, qui l'invite à poursuivre ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.Claire Désert est une chambriste hors pair. Ses partenaires privilégiés sont Emmanuel Strosser, Anne Gastinel, Gary Hoffman, Philippe Graffin, Régis Pasquier, le Quatuor Sine Nomine, le Quintette Moraguès...Claire Désert a enregistré entre autres un disque des Concertos de Scriabine et de Dvorák avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg récompensé d'une Victoire de la Musique en 1997 et pour Mirare deux disques en solo : L'un consacré aux Davidsbündlertänze de Schumann, et un récital Abendmusik avec des oeuvres de Clara Schumann, Robert Schumann et Johannes Brahms. Elle a également enregistré un disque à quatre mains avec Emmanuel Strosser autour des Danses slaves de Dvorák.