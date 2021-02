Biographie

La "grande Dame de la Musique", Clara Haskil, est une pianiste roumaine virtuose née en 1895. Fragile et timide, Clara Haskil a su toucher un public grâce à de nombreux mécènes et des soutiens de marque comme Gabriel Fauré ou George Enesco. Elle collabore avec l'Orchestre philharmonique de Berlin de Herbert Von Karajan et surtout enregistre les fameuses sonates pour piano et violon de Mozart et Beethoven avec Arthur Grumiaux. Ses sonates de Scarlatti restent un monument discographique. Elle meurt en 1960 après une carrière interrompue par la guerre et la maladie. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015