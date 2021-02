Biographie

Née à Martigues en 1992, l'autrice-compositrice-interprète française Clara Luciani apparaît dès le début des années 2010, collaborant successivement avec le projet La Femme, Maxime Sokolinski dans Hologram, Marc Collin pour un titre de l'album Bristol, Raphaël, Nekfeu ou encore Benjamin Biolay, avant d'entamer une carrière solo en 2017 avec le maxi Monstre d'amour, premier recueil enregistré sous la houlette de Benjamin Lebeau (The Shoes) et Ambroise Willaume (Revolver) et imposant un univers riche de multiples influences. En 2018, Luciani livre Sainte Victoire, premier album décrochant un solide succès commercial avec l'aide du single "La Grenade" et bénéficiant de deux rééditions consécutives intégrant les titres "Nue" ou "Qu'est-ce que t'es beau" avec Katerine, avant de revenir en 2020 avec la reprise "Chanson pour ma vieille" pour l'album hommage de Béart à Béart(s). © TiVo