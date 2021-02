Biographie

Par ses origines métissées, le « Rital » Claude Barzotti peut être considéré comme l'un des visages de la mouvance anti-raciste de la décennie 1980. C'est cependant oublier que cet auteur-compositeur et interprète belge d'origine italienne, né en 1953, s'est imposé avant tout comme une voix majeure de la variété francophone. Après une passe plus difficile dans la décennie suivante, Claude Barzotti effectue un retour progressif dans les années 2000 avec les albums Ancora (2003) et Chante Noël (2012). En 2015, il remue les souvenirs dans l'album original Le Temps Qui Passe. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015