Biographie

Chanteur, multi-instrumentiste, réalisateur et ingénieur sonore, Claude Bégin a fait partie de Movèzerbe et du duo hip-hop Accrophone avant de cofonder le collectif Alaclair Ensemble, qui a secoué le milieu du rap québécois à partir de 2010. Il s’y est illustré en incarnant sur scène un personnage d’homme fatal, mi-crooner mi-dandy, reconnu pour son humour et sa démesure, qu’il soit en tenue flamboyante ou torse nu. En plus de collaborer avec Karim Ouellet, Bégin a fait paraître deux disques solo qui s’éloignent du rap pour flirter davantage avec la chanson pop : Les magiciens, en 2015, puis Bleu nuit, en 2018. Son travail sonore, notamment pour Ouellet, Boogat et Webster, lui a valu plusieurs nominations aux prix GAMIQ et à l’ADISQ.