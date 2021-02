Biographie

Le chanteur/compositeur Claude Dubois a commencé à chanter en public dès 12 ans, jouant dans un groupe local de country et a fait son premier enregistrement avec le groupe Claude Dubois et Ses Montagnards. Ses débuts en solo sont intervenus rapidement, mettant en vedette la chanson "J'Ai Souvenir Encore", qui a valu au jeune auteur le prestigieux prix du jury du Festival du Disque. Les années de tournées internationales ont suivi, avec un certain nombre d'apparitions sur les grandes scènes françaises, différentes représentations à la radio et à la télévision. Avec un énorme catalogue publié sur son propre label Pingouin, Dubois se pose comme la plus respectée des voix rebelles et alternatives du Québec. © Evan C. Gutierrez /TiVo