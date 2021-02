Biographie

« Avec le taureau Nougaro, le poète, celui qui sait écrire, débouche en force dans la noire arène du disque, afin que, de nouveau, retentisse la nuit, les femmes, les chambres, la pluie, la femme surtout, hors du lit desséché des livres. » (Jacques Audiberti, écrivain et ami de Claude Nougaro) « Claude Nougaro, c'est le chanteur complet comme on le dit d'un athlète. Scéniquement, il a réussi l'exploit « d'effacer par le travail les traces mêmes du travail ». Tout paraît spontané. Il a le sens même du drame. C'est un tragique qui sait s'arrêter au seuil du pathos. Il nous raconte ses chansons avec les gestes précis qui suggèrent des états d'âme. Il sait être véhément et mobiliser (même) l'attention souvent relâchée des dîneurs de cabaret. En un mot, il possède ce don magique de « la présence », sans laquelle aucune grande carrière ne peut-être cautionnée. Musicalement, Nougaro est une sorte de missionnaire du jazz. Il n'est pas facile en France, de faire pénétrer ce rituel. Pourtant, il y parvient avec la complicité des musiciens qui l'accompagnent : Maurice Vander, Elec Bacsic, René Nan, Luigi Trussardi et Eddie Louiss. Sans concession, avec une perfection de connaisseur, il répand la bonne musique avec une obstination de terre-neuva enfin récompensée. Il n'y a qu'à voir l'estime qu'on pour lui les jazzmen qui l'entourent et ceux qui rêvent de l'accompagner. Vocalement, sa technique est sans faille : qu'il enfle sa voix pour signifier et fixer un cri, ou qu'il chante en demi-teinte pour distiller l'ironie ou exposer une situation. Enfin l'écriture de ses chansons fait rigoureusement partie de notre temps. Nougaro n'emprunte pas un vocabulaire oublié du langage quotidien ou à des formules médiévales. Il joue avec des mots actuels. Il les juxtapose, les oppose, les adapte, les dénature. Il destine les expressions courantes à d'autres significations que celles prévues. Par jeu. Tout cela avec humour, un souci du visuel jamais pris en défaut. Son style rejoint le reportage et le constat. Sans omettre l'angoisse universelle et subjective de la vie moderne et de l'homme habitué à de profonds colloques avec lui-même. Il met en scène comme au cinéma. On écoute et on assiste. C'est remarquable. » (Louis Nucéra, écrivain et ami de Claude Nougaro) « J'ai toujours été influencé par le cinéma ; alors j'écris une chanson comme un metteur en scène fait son découpage plan par plan, pour obtenir des images que l'auditeur puisse installer dans un décor précis, en imagination ». (Claude Nougaro, chanteur)