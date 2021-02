Biographie

Claudia Bouvette n’est pas de celle qui se précipite pour écrire, mais bien de celle qui préfère prendre le temps de mettre les mots justes sur ce qu’elle ressent. Après des mois de travail et de recherche intense avec le réalisateur Connor Seidel, elle a su développer une musique unique en son genre. Une proposition hybride qui combine des éléments de production live avec des synthés analogues et une production digitale raffinée. Son style d’écriture, pop, conserve une mentalité je-m’en-foutisme qui cerne bien son authenticité et son besoin d’émancipation. Ne laissant rien aux mains du hasard, elle a su, de surcroît, s’entourer minutieusement d’artistes visuels établis sur la scène montréalaise pour proposer une esthétique extravertie et colorée. Après le succès de son premier single Cool It, le temps n’est plus à la discrétion pour la jeune artiste qui nous a surpris avec son premier EP de 8 chansons en 2019. C’est avec des objectifs tout aussi stupéfiants que son talent qu’elle compte s’établir incessamment sur la scène musicale montréalaise et pourquoi pas, mondiale.