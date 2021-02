Biographie

Claudia Leitte est une chanteuse de musique axé assez populaire lorsqu'elle démarre avec le groupe Babado Novo en 2001. Elle fait ses débuts en chantant des chansons pour enfants, et se produit ensuite dans des bars et des clubs. Elle devient chanteuse professionnelle lorsqu'elle est adolescente et travaille avec une série de petits groupes de musique axé avant de rejoindre Babado. Avec ce groupe, elle participe à la sortie de cinq albums à succès, à commencer par Babado Novo en 2003. En tant que leader de Babado Novo, Leitte remporte plusieurs récompenses, dont celle de meilleure chanteuse brésilienne GloboRadio en 2007. En 2008, Claudia Leitte se lance dans une carrière en solo, propulsée par Live in Copacabana. © Chris True /TiVo