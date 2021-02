Biographie

Claudia Solal a de qui tenir. Son père la met au piano dès ses six ans. Par la suite, c'est en tant que chanteuse de jazz qu'elle parcourt les scènes jusqu'en 1995. Trois ans plus tard sort son premier album My Own Foolosophy. Claudia Solal chante ensuite en trio puis au sein du Dodecaband familial tout en enseignant. En 2010 sort l'opus Room Service remarqué par la critique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015