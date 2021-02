Biographie

Chanteur et accordéoniste français né en 1985, Claudio Capéo est révélé au grand public en 2016 à la faveur de sa participation à la cinquième saison du télécrochet The Voice. La même année, il livre un album éponyme, son troisième effort depuis 2010 et premier pour le label Jo&Co. Certifié disque de platine et porté par le single "Un homme debout", ce dernier confirme les espoirs placés dans le chanteur et son style à fleur de peau. © TiVo