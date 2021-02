Biographie

Formation hybride croisant deux musiciens de pop électronique et deux solistes de musique classique, Clean Bandit rencontre un vif succès avec les titres « Mozart's House » (n°17, 2013) et « Rather Be », avec la participation de la chanteuse Jess Glynne, classé numéro un au Royaume-Uni en 2014. Le premier album du groupe electro-pop classique, New Eyes, sort le 2 juin 2014 et se classe numéro trois à sa sortie. Il abrite les succès suivants « Extraordinary » (avec Sharna Bass, n°5), « Come Over » (avec Stylo G, n°45), « Real Love » (avec Jess Glynne, n°2) et « Stronger » (n°4). La notoriété du groupe ne cesse ensuite de s'amplifier à partir de 2016 et du titre « Tears » (avec Louisa Johnson, n°5). Les collaborations deviennent systématiques sur les simples « Rockabye » (avec Sean Paul et Anne-Marie) et « Symphony » (avec Zara Larsson), classés numéros un en 2016, et les suivants : « Disconnect » (avec Marina and the Diamonds), « I Miss You » (avec Julia Michaels, n°4) et « Solo » (avec Demi Lovato, n°1) et « Baby » (avec Marina and the Diamonds et Luis Fonsi, n°26). Le deuxième album What Is Love? qui paraît en novembre 2018 et se classe numéro un accueille d'autres voix comme celles de Ellie Goulding, Rita Ora, Craig David et Big Boi. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018