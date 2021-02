Biographie

Présent dans les hits-parades britanniques depuis six décennies, Cliff Richard est une institution du rock anglais. Né Harry Rodger Webb à Lucknow, Inde, le 14 octobre 1940, il fait ses débuts dans le rock'n'roll seize ans plus tard avec son premier groupe The Drifters, qui devient The Shadows et collectionne les succès : « Move It », « Livin' Doll », « Bachelor Boy », entre autres. Après un passage en solo, l'idole des jeunes se convertit au christianisme en 1964 et poursuit une carrière multiple de chanteur, acteur et animateur de télévision extrêmement populaire au Royaume-Uni. Doyen du rock britannique en activité depuis 1958, Cliff Richard a logé quatorze chansons au sommet des classements de ventes, dont « We Don't Talk Anymore » (1979) et « Millenium Prayer » (1999). Il continue d'enregistrer des albums entre pop, rock et chansons de Noël. Anobli par la reine Elizabeth II en 2009, Sir Cliff Richard retrouve son groupe historique, The Shadows, pour l'album Reunited. Puis, après un album de blue-eyed soul, Soulicious (2011), le septuagénaire consacre deux volumes au rock'n'roll de sa jeunesse, The Fabulous Rock'N'Roll Songbook (2013) et Just...Fabulous Rock'N'Roll (2016). Ce dernier, son centième album, est suivi deux ans plus tard par Rise Up. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018