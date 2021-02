Biographie

Enfant prodige du piano, Clifford Curzon (né Siegenberg, 1907-1982) enseigne très tôt à la Royal Academy of Music de Londres après en avoir été l'élève. Médaille d'or du concours MacFarren à 17 ans en 1924, il se perfectionne auprès d'Arthur Schnabel qu'il ne tarde pas à concurrencer, de Wanda Landowska et de Nadia Boulanger dont il se fait l'interprète. Si ce spécialiste de Mozart, Schubert, Schumann et Dvorak est resté fidèle à la maison Decca pendant toute sa vie, il s'est souvent opposé à la publication d'enregistrements qu'il ne jugeait pas satisfaisants. Son héritage n'en est pas moins considérable comme en témoigne le coffret de 23 CD édité pour le trentième anniversaire de sa disparition en 2012 (The Complete Recordings). Anobli en 1977, Médaille d'or de la Royal Philharmonic Society en 1980, Sir Clifford Curzon demeure l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, pianistes du Royaume-Uni. Au chapitre de ses réussites figurent les Impromptus de Schubert (1941), le Concerto n°1 (1962) et la Sonate n°2 de Brahms et les Concertos n°20 à 27 de Mozart (1967-1970). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015