Biographie

Formé à Virginia Beach (Virginie) en 1992, le groupe de rap Clipse est constitué des frères Gene Thornton (Malice) et Terrence Thornton (Pusha T). Leur rencontre avec le producteur Pharrell Williams, officiant alors dans le groupe The Neptunes, débouche sur un contrat avec Elektra et l'enregistrement d'un album prévu sous l'intitulé Exclusive Audio Footage, dont l'exploitation est finalement abandonnée par le label. Pharrell Williams vient alors à la rescousse du groupe qui signe avec son label Star Trak Entertainment et Arista Records, qui distribue l'album Lord Willin' (2002), classé numéro un des ventes du Billboard R&B. La collaboration pop qui suit avec Justin Timberlake sur « Like I Love You » s'avère fructueuse au groupe qui signe ensuite avec Jive Records à la suite de la fusion entre Sony et BMG, dont Arista est une filiale. Acclamé par la critique, l'album suivant Hell Hath No Fury (2006) ne reçoit pas l'accueil public attendu et crée une tension avec le label Jive. Le duo répond à travers la mixtape We Got It 4 Cheap et prend ses distance avec The Neptunes pour l'album Road to Till the Casket Drops, produit par l'équipe The Hitmen de Sean Combs (alias Diddy) et diffusé en 2009 par Columbia. L'année suivante, Clipse annonce sa séparation, donnant lieu aux carrières solo de Pusha T chez G.O.O.D. Music, le label de Kanye West, et de Malice qui devient No Malice et écrit le livre autobiographique Wretched, Pitful, Poor, Blind & Naked. En 2019, les frères Thornton se retrouvent finalement sous le nom de Clipse pour leur collaboration à l'album Jesus Is King de Kanye West. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020