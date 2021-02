Biographie

Repérés en 2015 lors de l'émission de téléréalité latino La Banda, Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, and Zabdiel De Jesús. sont invités par la production à former le groupe CNCO (pour "cinco" soit le chiffre "cinq" en castillan). Bien qu'étasunien de nationalité, le groupe a pour cible la communauté latino aux Etats-Unis et par extension l'ensemble du monde latino. Ce n'est pas une surprise si dès son premier album Primera Cita (2016), le groupe rencontre le succès international, d'autant qu'il a effectué quelques mois auparavant la première partie de la tournée One World Tour de Ricky Martin. En 2017, CNCO se consacre à la scène à travers sa tournée Más Allá Tour et en effectuant la première partie du show Dangerous Woman Tour d'Ariana Grande. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2021