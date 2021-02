Biographie

CO.RO. tire son nom des premières lettres des noms des deux producteurs à l'origine de ce projet eurodance italien qui voit le jour en 1992 : Emanuele Cozzi et Maurizio Rossi. En reprenant « Because the Night », le tube composé par Bruce Springsteen pour Patti Smith, et en y incluant quelques samples extraits d'un autre succès notable, « Master and Servant » de Depeche Mode, ils accèdent immédiatement à la notoriété. Réalisé avec l'appui de la chanteuse Taleesa (Emanuela Gubinelli), le duo parvient à se hisser jusqu'à la sixième place du Top 50 en France, où il reste classé plus de six mois. Malgré la publication de nombreux autres simples, tels que « There's Something Going », « 4 Your Love » ou encore « Temptation » en 1993, ainsi qu'un album sobrement intitulé The Album l'année suivante, la formation transalpine ne parviendra plus à égaler son succès initial. Le rideau sera finalement tiré en 1999, après que CO.RO. se soit fait remarquer avec une nouvelle reprise, de David Bowie cette fois, « Life on Mars? » en 1995. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019