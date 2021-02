Biographie

Formé à New York en 2005 par Gabe Saporta, ancien bassiste et chanteur de Midtown, Cobra Starship conjugue electro rock, dance, et pop avec un soupçon de R&B. Ce cocktail vaut au groupe une première place dans le classement dévolu aux nouveaux artistes en 2006 avec While the City Sleeps, We Rule the Streets. ¡Viva la Cobra! en 2007 s'infiltre lui dans les cente meilleures ventes du Billboard. Hot Mess en 2009 se transforme en triomphe avec le tube « Good Girls Go Bad ». Si Night Shades en 2011 est un succès moindre, le titre « You Make Me Feel » avec Sabi est lui un tube planétaire. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015