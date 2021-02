Biographie

Pour Cocoon, il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que la chenille devienne un délicat papillon. Formé en 2005 par Mark Daumail, Cocoon intègre rapidement la chanteuse Morgane Imbeaud à la formation et c’est ensemble qu’ils vont conquérir de nombreux tremplins musicaux. Fait majeur de leur groupe, ils remportent celui organisé par Les Inrockuptibles et sont alors portés aux oreilles d’une large audience. D’ailleurs, le public les adoube lors de leur concert aux Eurockéennes de Belfort en 2007. La même année sortent coup sur coup le premier EP, From Panda Mountains, et leur premier album My Friends All Died In A Plan Crash, qui est une réussite critique totale. Le folk pop chanté en anglais propulse le cocon au sommet. Tournées mondiales où ils sillonnent les Etats-Unis et chaque continent, deux Olympia, les portes de toutes les salles s’ouvrent. Sur leur lancée, les musiciens sortent Where The Oceans End en 2010, enregistré entre Londres et la France. Une fois encore, le folk de Cocoon séduit le monde entier. Cet intense périple éreinte pourtant le groupe qui décide de se réfugier dans une chrysalide le temps d’une pause de quatre années. Welcome Home est un retour retentissant car les titres atteignent une maturité à laquelle le public n’est pas habitué. Partis en Virginie pour travailler avec le producteur Matthew E. White (nouvelle coqueluche soul US), Cocoon nous ramène à la maison avec une mélodie enchanteresse. © AR/Qobuz