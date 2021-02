Biographie

Le duo electrofolk indé CocoRosie est composé des soeurs Casady : Sierra, chanteuse/guitariste/harpiste, et Bianca, chanteuse/percussionniste. Leur premier album, La Maison de mon rêve, sorti au printemps 2004 avec Touch and Go, a été précédé par une série de concerts à New York avec Devendra Banhart, the Gena Rowlands Band, Battles et Ratatat. Leur deuxième album, Noah’s Ark, est sorti à l'automne 2005 ; Devendra Banhart et Antony de Antony and the Johnsons y font des apparitions. The Adventures of Ghosthorse and Stillborn, sorti en 2007, est un album plus lisse, mais toujours aussi éclectique. © Heather Phares /TiVo