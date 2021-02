Biographie

Dans le vaste océan new wave des années 80, entre les mastodontes Cure et U2, un groupe totalement à part réussit à se frayer un chemin pour devenir un peu plus culte année après année : les Cocteau Twins...De 1979 à 1997, Robin Guthrie en fut le cerveau, portant à bout de bras et surtout de nappes de guitares climatiques, la voix d’ange de sa dulcinée d’alors, la féérique Liz Fraser chantant en anglais mais aussi dans une langue inventée par ses soins...Le groupe phare du label 4AD, ambassadeur écossais d’une dream pop mainte fois copiée mais jamais égalée, possédait un son, un style, adossé contre ce chant de baleine sorti de la guitare de Guthrie, véritable mur du son électrique qui influencera une armée de groupe, et qui s'enlaçait autour de l'organe éthéré de sa compagne... Le couple se séparera à la ville comme au "bureau", Guthrie, installé en France, publiant régulièrement des albums solos instrumentaux de toute beauté.© MZ/Qobuz