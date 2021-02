Biographie

Cody Glenn Johnson III naît à Sebastopol au Texas le 21 mai 1987 et s'intéresse à la musique à l'âge de 12 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 19 ans qu'il forme son premier véritable groupe, le Cody Johnson Band, avec son père Carl Johnson et un batteur nommé Nathan Reedy dans un premier temps. Peu après avoir publié un premier opus, Black and White Label, ils accueillent le guitariste Matt Rogers et enrichissent leur discographie d'un album live, avant que le père de Cody ne choisisse de quitter le groupe. Rejointe par le bassiste Danny Salinas en 2009, la formation emmenée par Cody Johnson publie un premier véritable opus, Six Strings One Dream dont trois singles parviennent à intégrer les charts texans. Le violoniste Chris Whitten et le guitariste Jeff Smith rejoignent alors l'aventure. Ce n'est véritablement qu'en 2011 que Cody Johnson prend conscience qu'il peut vivre de la musique, abandonnant alors l'emploi qu'il avait conservé. Le groupe change de nom et se baptise désormais Rockin' CJB's. Plus les albums passent (Cowboy Like Me en 2014, Gotta Be Me en 2016), plus les charts confortent la progression du texan, et lorsque sort en 2019 Ain't Nothin to It, le titre « On My Way to You » réalise une spectaculaire percée dans le Top 40 des classements spécialisés country.