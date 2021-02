Biographie

En 2008, à l'âge de 11 ans, Cody Simpson ouvre un compte YouTube et y poste des vidéos de ses propres prestations musicales. Armé d'une guitare, l'australien y effectue des reprises, de Jason Mraz à Justin Timberlake non sans injecter de temps à autre une composition personnelle. Repéré par le producteur Shawn Campbell, Simpson signe en 2010 chez Atlantic Records, contrat étrenné par le single "iYiYi (feat. Flo Rida)" qui intègre le Top 20 australien. Deux versions du titre verront le jour sur 4 U, le premier maxi de Simpson paru en décembre 2010. Très pris, le jeune australien ne sort son premier album, Paradise, qu'en octobre 2012, précédé par le maxi Preview to Paradise. Son succès en Australie et au Canada encourage l'équipe à sortir un deuxième album, l'ensoleillé Surfer's Paradise, en 2013. © Andrew Leahey /TiVo