Biographie

Cold War Kids, surgi au milieu des années 2000, s'est révélé avec son premier album Robbers & Cowards (2006) un groupe prometteur, à la musique aussi énergique que sophistiquée. Le tube « Something Is Not Right With Me » porte le deuxième album Loyalty to Loyalty (2008) vers la consécration. L'année 2011 voit la sortie de Mine Is Yours entièrement écrit par le leader Nathan Willett. Légèrement passé de mode, Cold War Kids sort en 2013 Dear Miss Lonelyhearts. Après quelques ajustement de personnel, Cold War Kids revient la tête haute avec Hold My Home en 2014.