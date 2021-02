Biographie

Ces deux vétérans de la musique électronique anglaise sont plus connus en France pour avoir créé le label anglais Ninja Tune que pour leur musique. Et pourtant, du remix de « Paid in Full » à l'album Sound Mirrors en 2006, le duo a une lourde responsabilité dans le développement de styles comme le trip-hop ou le big beat outre-Manche. Ces DJ's de l'époque acid house réunis sous le nom de Coldcut ont aussi lancé l'émission Solid Steel et officiés sous le pseudo de DJ Food. Leur contribution au développement d'une électro sans frontière est inestimable tant leurs activités ont été diversifiées dans des genres à la fois innovants et variés.