Biographie

En moins de 20 ans de carrière, Coldplay s’est imposé comme l’un des groupes les plus populaires au monde. En témoignent les dizaines de millions d’albums vendus, les tournées démesurées, et les incessants passages radio à chaque sortie de single. Fondé en 1996, Coldplay a bâti son succès sur l’imparable talent de mélodiste de Chris Martin, chanteur, pianiste et leader du groupe. Au début des années 2000, le monde découvre les 4 anglais au travers des albums Parachutes et A Rush of Blood to The Head, réservoirs de tubes inspirés et intemporels. Les titres emblématiques que sont Trouble, Clocks et In My Place propulsent la formation au sommet des charts, et enthousiasment le public comme la critique, qui voient en eux la relève de U2 et autres R.E.M. Caractérisé par une certaine grandiloquence, la musique de Coldplay semble taillée pour les stades, que la notoriété du groupe ne tarde pas à remplir. X&Y, troisième album du groupe, s’inscrit dans la lignée des deux premiers opus, démontrant une nouvelle fois le songwriting inspiré de Chris Martin. Avec Viva la Vida or Death and All His Friends, la formation s’ouvre à d’autres influences. Mais c’est surtout le single Viva la Vida qui restera dans les mémoires. Le titre devient l’un des plus grands succès de Coldplay, et termine d’en faire l’un des groupes inévitables de ce second millénaire. L’exposition démesurée des anglais commence à agacer les fans de la première heure, qui reprochent au groupe son penchant commercial. Mylo Xyloto, leur cinquième disque, n’arrangera rien à l’affaire. Avec sa teinte électro pop assumée, ses refrains tapageurs et la participation de Rihanna, c’est le carton assuré, quitte à s’attirer les foudres des puristes. Qu’à cela ne tienne, Coldplay est plus populaire que jamais. Ghost Stories, plus électronique que ses prédécesseurs, sort en 2014 et annonce un nouveau jackpot pour Coldplay. © Nicolas Gal/QOBUZ