Biographie

Colette Renard restera l’une des dernières chanteuses populaires inspirées par les réalistes d'après guerre. Sa voix très expressive, son interprétation et sa diction la rendent reconnaissable au premier couplet. Née Colette Raget, le 1er novembre 1924 à Ermont, Colette Renard étudie d’abord le violoncelle, devient secrétaire, puis chanteuse dans l'orchestre de Raymond Legrand, qu'elle épouse en 1969. En 1956, elle crée le personnage d'Irma, dans la comédie musicale Irma la douce de Marguerite Monnot, qu'elle joue jusqu'en 1967. Elle se produit alors à l'Olympia et à Bobino où elle partage la scène avec un certain Georges Brassens en 1976… Colette Renard enregistra également plusieurs albums de chansons grivoises. La plus célèbre d'entre elles est sans doute Les Nuits d'une demoiselle, où elle énumère des synonymes de cunnilingus et autres pratiques sexuelles… Après s'être éloignée une dizaine d'années du milieu du spectacle, Renard revient sur le devant de la scène avec le concours de Pascal Maurice dit Paul Melchior, en enregistrant en studio son dernier album en 2002, Ceux qui s'aiment, qu'elle présente la même année au Théâtre Déjazet à Paris dans un récital du même nom, le dernier. On peut également la voir dans quelques films dont Un roi sans divertissement et IP5. A partir de 2004, dans la série télévisée Plus belle la vie, elle incarne même Rachel, veuve, juive et vieille tante de Nathan Leserman et de Guillaume, le père, avec qui elle partage beaucoup d'intrigues… En 1998, Colette Renard publie son autobiographie, Raconte-moi ta chanson, et, en 2006, Ceux qui s'aiment : Bloc-notes. Son talent fut récompensé par de nombreux prix : Grand prix de l'Académie Charles Cros, Grand prix de l'Académie du disque français, Grand prix du président de la République, Grand prix international du disque, etc. Elle disparaît le 6 octobre 2010 à l'âge de 85 ans. © MD/Qobuz