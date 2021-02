Biographie

Colin James Hay voit le jour le 29 juin 1953 à Saltcoats, sur la côte ouest de l’Écosse. Il émigre en Australie en 1967 alors qu’il n’a que 14 ans. Il rencontre en 1978 Ron Strykert avec qui il joue d’abord, formant un duo de musique acoustique. Les deux hommes finissent par former le groupe Men at Work avec Jerry Speiser (batterie), John Rees (basse) et Greg Ham (claviers). Un premier album, Business as Usual, paraît en 1981. Le groupe, dont il est la principale figure, s’arrête en 1985. Colin Hay débute alors sa carrière solo, dans l’espoir de fédérer le public de Men at Work. Un premier album, du nom de Looking For Jack, paraît en 1987. Il est emmené par les singles « Can I Hold You », « Looking For Jack » et « Hold Me » qui obtient la 40e place des charts australiens. Looking For Jack est suivi de Wayfaring Sons en 1990. Avec un succès fluctuant, il enchaîne ensuite les albums, de Peaks & Valleys en 1992 à Fierce Mercy en 2017, en passant par Transcendental Highway en 1998 ou Company of Strangers en 2002, tout en prenant soin de son label, Lazy Eye Records. En 2004 et 2010, il est sollicité Ringo Starr pour intégrer son All-Starr Band, et apparaît sur les albums Tour 2003 et Live at the Greek Theatre 2008. Mais sa carrière reste toutefois très marquée par son expérience dans Men at Work, comme le prouvent ses différentes apparitions dans des séries télévisées où il est fréquemment fait référence au groupe. C’est le cas notamment dans Scrubs, dans laquelle il interprète une version acoustique du hit de Men at Work, « Overkill ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021