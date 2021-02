Biographie

Pianiste de formation classique et de jazz, Colin Vallon, né à Lausanne le 17 novembre 1980, crée en 1999 son propre trio. Deux albums parus sur deux labels différents, Les Ombres (2004) et Ailleurs (2007), précèdent Rruga (2011), enregistré pour ECM avec deux nouveaux partenaires, Patrice Moret (contrebasse) et Samuel Röhrer (batterie), remplacé par Julian Sartorius sur le recueil suivant Le Vent (2014). La même formation revient en 2017 avec l'album Danse. Enseignant à la Haute École des Arts à Berne, Colin Vallon a glané plusieurs prix organisés par des festivals européens. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017