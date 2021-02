Biographie

Groupe Euro-dance originaire de Bordeaux et aux accents tropicaux prononcés, Collectif Métissé s'impose en 2009 avec le hit "Laisse-toi aller bébé". Représenté par des membres d'éthnies variées, le Collectif se compose de Soma Riba, Willy William, Yann, Nadia Lahcene et DJ Fou et livre son premier album éponyme en 2009, produit par Frédéric Crépin pour Universal, suivi par plusieurs autres efforts dont Destination Fiesta en 2014, le premier à intégrer le Top 10 français. © Olivier Duboc /TiVo