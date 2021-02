Biographie

Le groupe américain Collective Soul voit le jour à Stockbridge, en Géorgie, en 1992, accompagnant la vague de rock alternatif qui déferle sur le pays à cette époque dans la foulée de l’avènement de Nirvana. Il fait suite à Ed-E, une première mouture menée par Ed Roland, le chanteur et guitariste, issu de la prestigieuse université Berklee de Boston. Le leader, rompu aux techniques de studio grâce à son travail dans les studios du père de son futur bassiste, Will Turpin, poursuit son aventure musicale au sein de Marching Two-Step, où il apprend à connaître Shane Evans, qui, lui aussi, tiendra la batterie dans sa future formation. La tentative suivante sera la bonne. Pour Collective Soul, Ed Roland fait appel à ses deux connaissances, Will Turpin et Shane Evans, ainsi qu'à son frère Dean Roland à la guitare et le guitariste soliste Ross Childress. Une première maquette est envoyée à une radio locale. L’un des morceaux, « Shine », retient immédiatement l’attention du public, qui ne cesse de réclamer sa diffusion. Cet élan se prolonge par la signature de la formation chez Atlantic Records dans les mois qui suivent. La maison de disque entreprend alors de rééditer la première maquette du groupe, Hints Allegations and Things Left Unsaid, même si le groupe considérera davantage son successeur sans titre comme son premier véritable album, n’assumant plus ses anciennes compositions. Quoi qu’il en soit, l’un comme l’autre participent à l’expansion du groupe sur la scène internationale, Collective Soul se plaçant par exemple n° 25 au Billboard et numéro un en Nouvelle-Zélande, grâce notamment aux singles « December » et « The World I Know ». Les disques s’enchaînent avec régularité - Disciplined Breakdown en 1997, Dosage en 1999 (qui héberge « Heavy », numéro un des charts Mainstream Rock pendant 15 semaines), et Blender en 2000. Il s’agira du dernier album du guitariste Ross Childress, qui quitte la formation l’année suivante. En 2003, c’est au tour de Shane Evans, le batteur, de jeter l’éponge. Le groupe fonde alors son propre label, EI Music Group, avant de sortir Youth en 2004, Afterwords en 2007 et Collective Soul, le deuxième album homonyme, en 2009. Six ans séparent ce disque de son successeur, See What You Started by Continuing, le temps nécessaire pour mettre en branle de nouveaux projets parallèles. En 2019, le groupe, toujours actif, signe Blood, sa dixième livraison discographique. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020