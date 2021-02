Biographie

Né Rémy Ranguin 1984 en Guadeloupe mais élevé à Paris, le rappeur Colonel Reyel grandit dans une atmosphère musicale, avec un père guitariste amateur et un cousin, Pédro Pirbakas, alias la star du reggae Krys. Il développe rapidement un intérêt pour le hip-hop et rejoint le Septentrional Crew en 2004, mais à la suite d'un voyage aux Caraïbes, il adopte le pseudonyme de Colonel Reyel et annonce que sa mission est de servir Haile Selassie 1er, messie du mouvement rastafari et commence à s'orienter vers le zouk, le ragga, le R&B et le dancehall sur diverses mixtapes solo. C'est après des collaborations avec Krys et DJ Doug sur la compilation 100% Zouk qu'il sort son premier album, Au rapport. © TiVo