Biographie

Derrière le septuor annecien Coming Soon, au patronyme évocateur de beaux lendemains, se cachent cinq garçons et deux filles nés entre 1981 et 1993, artisans d'un folk (d'un « anti-folk » diront certains) à l'imagerie pittoresque, voire picaresque. Leur album New Grids, paru en 2008, les a révélés au public. Les albums Ghost Train Tragedy, Dark Spring et Tiger Meets Lion suivent en 2009, 2012 et 2014. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015