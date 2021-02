Biographie

Formé en 2016, le groupe montréalais Comment Debord propose un rock à texte groovy et décontracté. Le septuor s’inspire notamment de la musique des années 70 pour offrir un son bien québécois qui donne envie de bouger, grosses lignes de basse et congas à l’appui. Réunissant Rémi Gauvin (voix, guitare et piano), Karolane Carbonneau (guitare électrique et voix), Olivier Cousineau (batterie et voix), Étienne Dextraze-Monast (basse et voix), Willis Pride (claviers et voix), Alex Guimond (voix) et Lisandre Bourdages (percussions et voix), Comment Debord donne sa pleine mesure sur les planches. Alternant entre les voix de ses différents membres, la formation n’hésite pas à entraîner son public d’une pièce dansante à une ballade rock plus intimiste, ou encore à passer des guitares au piano, couchant sur ses musiques des textes parfois touchants, parfois drôles, et toujours punchés. Demi-finaliste de la 23e édition des Francouvertes en 2019, Comment Debord a décroché, la même année, le prix du public au Cabaret Festif! de la Relève, le volet concours du Festif! de Baie-Saint-Paul. La bande fera paraître un premier album à l’automne 2020 sous l’étiquette Audiogram. Réalisé par Warren C. Spicer (Plants and Animals, Chocolat, Ludovic Alarie), l’opus a été enregistré sur ruban analogique, en grande partie en prise directe, pour recréer l’énergie organique de la scène. Sa parution est précédée d’un premier extrait, Ville fantombe, lancé en mai.