Biographie

L'un des plus grands MC's de la scène rap, apparu en 1992 (alors sous le nom Common Sense) se fait connaître avec Can I Borrow a Dollar? puis Resurrection produit par No I.D., suivi de l'album One Day It'll Make All Sense (1997). Régulièrement nommé pour les Grammy Awards (le titre « The Light » extrait de Like Water for Chocolate en 2000, et l'album Be de 2005), Common finit par emporter un trophée pour son duo « Southside» avec Kanye West, producteur de Finding Forever (2007). Universal Mind Control en 2008 et The Dreamer/The Believer fin 2011 ne sont pas aussi performants malgré leur qualité. Le dixième album de Common sorti en 2014, Nobody's Smiling, le voit changer d'équipe avec No I.D. et de nouveaux featurings. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015