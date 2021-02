Biographie

Né à San Diego en 1998, l'auteur-compositeur-interprète américain Conan Gray se présente sur YouTube dès 2013 avant d'y publier son premier titre en 2014 sous la forme d'une reprise du "Make you feel my love" d'Adele. Mais s'il continue de livrer des vidéos de ses compositions sous forme acoustique au fil de sa scolarité, il faut attendre 2018 pour voir le chanteur publier des versions arrangées de ses chansons, à l'instar de "Grow", paru en même temps que Sunset Season, premier maxi propulsé par le titre "Idle Town". Fort du succès rencontré par sa recette pop versatile, Gray frappe le fer encore chaud en 2019 avec les singles "The King" et "The Other Side" avant de revenir en 2020 avec Kid Krow, premier album décrochant la cinquième place du Top 100 américain. © TiVo