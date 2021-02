Biographie

Parfois appelé non sans malice "la femme à barbe", Conchita Wurst connaît la consécration en remportant le concours de l'Eurovision 2014 sous le drapeau autrichien. Alter-ego de Tom Neuwirth, Wurst voit le jour au sein de l'éphémère boy band Jetz Anders! qui manque de remporter le télécrochet télévisé Starmania en 2006. Dès lors, Wurst apparaît dans diverses émissions de télé-réalité, mais c'est à l'occasion de sa participation à l'Eurovision que l'artiste trans-genres déchaîne les passions et les réactions parfois les plus hostiles. Porté par le succès du titre "Rise Like a Phoenix", Wurst livre un premier album, sobrement intitulé Wurst, en 2015. © TiVo