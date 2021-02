Biographie

Conkarah né Nicholas Murray est un musicien de reggae originaire de Kingston. Il quitte la Jamaïque pour s'installer en Angleterre où il développe ses capacités artistiques en écument les clubs de Londres. Il enregistre un premier titre en 2009, intitulé « Rude bwoy love », fortement inspiré par son héritage rasta et son retour au pays. Il travaille avec les producteurs Drifta, Donovan Germain, Danny et Nico Browne et Jeremy Hardling, toujours en quête de sonorités dub et reggae authentiques. En 2014, il démarre une tournée mondiale. La même année, il imagine une série de reprises de succès pop qu'il publie sur sa chaîne YouTube. Sa reprise du simple « Hello » d'Adèle fait partie de cette sélection. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019