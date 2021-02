Biographie

Conor Maynard s'est fait connaître grâce à YouTube. Alors qu'il postait des vidéos d'une de ses reprises, Ne-Yo l'a remarqué et a décidé de lancer sa carrière. Avec son tout premier single original « Can't Say No », Conor Maynard a surclassé le single « Boyfriend» de Justin Bieber à la deuxième place des charts. Mais c'est vers un son plus urbain qu'il oriente son premier album Contrast qui paraît le 30 juillet 2012. Numéro un en Angleterre et succès mondial, Contrast sort en France en janvier 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015