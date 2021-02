Biographie

Aussi connu sous les noms Cook the Books, Big in France ou encore Da Books, Cook da Books est un groupe britannique de new wave et de synth-pop formé à Liverpool en 1980. Composé au départ de musiciens issus des formations The Dogems ou encore Brooklyn, le groupe trouve bientôt son quatuor attitré avec Owen Moran, Peter Deary, Tony Prescott et John Legget. Cook da Books s’illustre d’abord avec le single « Piggie in the Middle 8 », qui attire en France l’attention du compositeur Vladimir Cosma. Ce dernier n’hésite pas à imposer trois des chansons du groupe sur la bande originale du film La Boum 2, parmi lesquels « Your Eyes », qui deviendra leur plus grand tube, occupant notamment la première place des charts en France et à Hong-Kong. Cook da Books connaît alors un succès international, même s’il tarde à se manifester dans son pays d’origine ainsi qu’aux États-Unis. Farouchement indépendant même si la bande originale fut publiée sur Polymer Records, le groupe prolonge sa démarche en lançant son propre label, Kiteland Records. Toujours grâce à Vladimir Cosma, il est sollicité en 1985 pour enregistrer le titre « Spartakus », destiné à la bande originale du dessin-animé français Les Mondes engloutis. Tony Prescott finit par quitter Cook the Books, qui devient alors un trio sous le nom de Da Books jusqu’en 1989, année durant laquelle sort son deuxième et dernier album, Big Dreams, six ans après Outch. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020