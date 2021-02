Biographie

Artis Leon Ivey Jr. voit le jour à Campton, en Californie, le 1er août 1963. Au cours de sa jeunesse, il intègre un gang de Los Angeles, les Baby Crips. Il s’extirpe de sa vie de gangster par la musique, en signant un premier contrat avec Tommy Boy Records en 1994. Il adopte le nom de scène de « Coolio », un surnom attribué par un ami qui l’avait affublé du sobriquet de « Coolio Iglesias » pour moquer sa façon de chanter quand il jouait les crooners. Un premier album voit le jour en juillet 1994 : It Takes a Thief. Le succès est immédiat puisque le disque se retrouve propulsé en huitième place du Billboard et certifié disque de platine. L’année suivante sonne le grand tournant de sa carrière avec la publication de « Gangsta’s Paradise », un single dans lequel il évoque la vie des ghettos en s’appuyant sur une orchestration empruntée à Stevie Wonder (« Pastime Paradise ») qui s’offre lui la tête des charts aux États-Unis et y demeure pendant treize semaines. La chanson intègrera la bande originale du film Esprits Rebelles puis le deuxième album studio du rappeur, à qui elle donnera son nom. Deux nouveaux succès en émergeront, « 1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New) » et « Too Hot ». Son successeur survient en 1997. Baptisé My Soul, il peine à prolonger la belle trajectoire de l’artiste, éclipsé par un nouveau venu, Puff Daddy. Les ennuis se cumulent à la fin de l’année des ennuis judiciaires pour sept membres de son entourage, ce qui rejaillit sur l’artiste. Les années qui suivent, malgré quelques sorties comme El Cool Magnifico, The Return of the Gangsta, Steal Hear et From the Bottom 2 the Top, le rappeur ne parvient plus à retrouver la gloire d’antan. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2020