Biographie

S’il est parfois difficile d’être « fils de… », il n’est pas forcément plus aisé d’être « sœur de … ». Et dans cet exercice, Coralie Clément, sœur de Benjamin Biolay s’en sort plutôt bien. La musique est sa vie, depuis toute petite, elle baigne dedans. Née à Villefranche-sur-Saône, son père, clarinettiste, l’encourage comme il le fait avec ses deux autres enfants, très tôt, vers la musique. Ainsi, la sœur de Coralie joue de la flûte traversière et le frère, du violon. Coralie va ainsi étudier le solfège et le violon dès l'âge de cinq ans. Elle bénéficie d'un apprentissage classique et s'initie à l'orchestre avant d'arrêter après dix ans d'études.A l'adolescence, Coralie Clément écoute donc de la musique classique et des chanteurs comme Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Françoise Hardy et Vanessa Paradis. Son frère, Benjamin Biolay, qu'elle admire avant tout, se fait connaître à la fin des années 1990 en composant pour Henri Salvador et Keren Ann.Lors d'une soirée, à l'époque où Coralie Clément est encore étudiante en histoire à l'université, son frère lui fait chanter ses dernières compositions en l'accompagnant à la guitare. Il enregistre cet essai et le fait écouter autour de lui. C'est ainsi que l'opportunité se présente pour elle de réaliser un premier album. Les treize titres emprunts d'une douce mélancolie écrits par Benjamin Biolay donneront naissance à “Salle des Pas Perdus“ (2001).Son deuxième album sort en février 2005. Écrit en collaboration avec son frère et son compagnon Daniel Lorca du groupe “Nada Surf“, il est nettement plus rock... Une tournée s'ensuivra.En 2008, sort Toystore. Il a été écrit, composé et produit par Benjamin Biolay (qui joue également de l'ensemble des instruments). L'album est moins rock que le précédent et de nombreux instruments enfantins sont utilisés. Deux textes ont été écrits par Chiara Mastroianni. L’album contient un duo avec Étienne Daho sur Je ne sens plus ton amour..En 2013, jeune maman, elle publie sous le nom de Coralie Biolay, avec Gesa Hansen, un livre-disque pour enfant Iris a trois ans.Après, cinq années d'absence, sort son quatrième opus, intitulé La Belle Affaire. L’album est une œuvre plus personnelle et plus intime que les précédents. Coralie Clément en a écrit presque tous les textes, et composé avec d’autres les musiques. L’ombre de Benjamin Biolay y plane toujours, forcément, mais cette fois le grand-frère est resté hors les murs, y pénétrant par la seule faveur d’une reprise, A la longue. Pour le reste, celui qui était autrefois le maître d’oeuvre bienveillant des albums de Coralie n’en est plus ici que le modèle, un parmi d’autres (Sofia Coppola, Françoise Hardy, etc.). Sur un disque où il est souvent question de rupture, à demi-mots feutrés et tendrement choisis, celle-ci était sans doute la plus inévitable. DP©Qobuz