Biographie

Corey Todd Taylor voit le jour le 8 décembre 1973 à Des Moines, en Iowa. Sa mère l’élève seule - il ne fera la connaissance de son père qu’à 30 ans - et lui transmet son goût pour la musique rock, lui faisant découvrir très jeune Elvis Presley et Black Sabbath. À l’adolescence, Corey Taylor part à la dérive et sombre dans la drogue avant d’être hébergé par sa grand-mère qui s’occupe de le re-scolariser et favorise sa passion pour la musique en lui achetant son équipement. Traumatisé par un abus sexuel qu’il a subi quelques années plus tôt par un ami plus âgé, il tente de mettre fin à ses jours par overdose et est sauvé in-extremis. Il quitte le domicile de sa grand-mère à 18 ans et forme le groupe Stone Sour avec le batteur Joel Ekman, le bassiste Shawn Economaki et le guitariste Josh Rand. Une première maquette voit le jour en 1993. Mais, alors qu’il fonde de sérieux espoirs dans ce groupe, une opportunité le fait dévier de ses ambitions : il est approché par le groupe Slipknot, établi lui aussi à Des Moines. Le groupe mené par Shawn Crahan, entretenant le mystère autour de l’identité de ses membres, dissimulés derrière des masques et des numéros, perce en 1999 avec un premier album homonyme à la frontière du heavy metal et du nu metal, qui se retrouve propulsé en 51e position du Billboard et sera certifié double disque de platine. Le chanteur n’en oubliera pas pour autant son ancien groupe, participant à l’album homonyme de Stone Sour en 2002, qui rencontre également un succès probant en se glissant en 46e position du Billboard puis son successeur, Come What(ever) May atteint la quatrième place. Corey Taylor, de par son engagement auprès de Stone Sour, devient le premier membre de Slipknot dont l’identité est révélée. Le chanteur parvient à mener de front ses activités avec les deux groupes, respectant ses engagements pour les enregistrements et les tournées par alternance entre l’un et l’autre : All Hope Is Gone avec Slipknot (2008), Audiosecrecy, House of Gold & Bones - Part.1 & 2 en 2010, 2012 et 2013, avec Stone Sour, puis 5: The Gray Chapter, avec Slipknot (2014), Hydrograd (2017) avec Stone Sour et enfin We Are Not Your Kind avec la formation masquée en 2019. L’année suivante, c’est en solo qu’il décide d’officier, avec un premier album intitulé CMFT (acronyme de « Corey Mother Fucking Taylor »). Ce disque, aux atours moins metal et davantage rock alternatif, incorpore des éléments de blues, de hard rock et de country et s’appuie sur les singles « Black Eyes Blue » et « CMFT Must Be Stopped ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020